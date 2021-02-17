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Белый дом: за атакой через SolarWinds могут стоять хакеры "российского происхождения"

Кибератака затронула девять федеральных ведомств и около сотни частных компаний, отметила заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Американское разведывательное сообщество продолжает расследовать кибератаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds, в данный момент полагая, что за ней, вероятно, стоят хакеры "российского происхождения". Об этом заявила в среду на брифинге заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер, курирующая вопросы кибербезопасности.

"Разведсообщество выясняет, кто несет ответственность за кибератаку. Пока этот обзор не завершится, я буду прибегать к формулировке, которая использовалась ранее: <...> ответственность несет действующее лицо, вероятно, российского происхождения", - сказала она, отметив, что кибератака затронула девять федеральных ведомств и около сотни частных компаний.

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