Госдеп не подтвердил и не опроверг планы встречи США, РФ и КНР по Афганистану в Москве

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США не располагает дополнительными сведениями о планах проведения в ближайшее время российско-американо-китайских консультаций по Афганистану. Главу пресс-службы ведомства Неда Прайса в среду на брифинге попросили прокомментировать высказывания спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова о договоренности с Вашингтоном организовать такие переговоры.

"У меня нет дополнительных объявлений на этот счет. Конечно, мы обсудим Афганистан на министерской встрече [глав военных ведомств НАТО], - сказал Прайс. - Но в данный момент объявить нечего".

Ранее Кабулов в интервью Sputnik Afghanistan заявил, что договорился с американским спецпредставителем по Афганистану Залмаем Халилзадом о проведении встречи Россией, США и Китаем. По его словам, такие консультации могут пройти в Москве до конца февраля.

На вопрос, вовлечен ли госсекретарь США Энтони Блинкен в переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), как и его предшественник Майкл Помпео, представитель Госдепартамента ответил, что ему нечего сказать об этом. "Мирный процесс продолжается. Мы поддерживаем идущие между двумя сторонами [афганским правительством и талибами - прим. ТАСС] переговоры, - сообщил он. - Мне нечего сказать о прямой вовлеченности [госсекретаря] в диалог с талибами. Мы поддерживаем диалог, это часть наших усилий по установлению мира, безопасности и стабильности в Афганистане в форме справедливого переговорного решения".

Прайс при этом отметил, что новая администрация США по-прежнему изучает заключенное в 2020 году предыдущими американскими властями мирное соглашение с талибами.

Делегации афганского руководства и "Талибана" с 12 сентября прошлого года вели в столице Катара Дохе диалог о восстановлении мира в Афганистане. Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сообщил 9 февраля, что представители талибов покинули переговоры.