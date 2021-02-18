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Кризис в Белоруссии

Шведский политик призвала собрать подписи, чтобы отстранить Белоруссию от "Евровидения"

Карин Карлсбру назвала недопустимым, чтобы Европейский вещательный союз сотрудничал с Белорусским государственным телевидением, поскольку его глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС нарушителей прав человека

СТОКГОЛЬМ, 18 февраля. /ТАСС/. Депутат Европарламента от шведской партии "Либералы" Карин Карлсбру выступила в среду с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием отстранить Белоруссию от участия в конкурсе песни "Евровидение" в Нидерландах.

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"Недопустимо, чтобы EBU сотрудничал с Белорусским государственным телевидением (Белтелерадиокомпания, БТРК - прим. ТАСС), поскольку его глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС нарушителей прав человека, а государственная медиакомпания также преследует своих сотрудников. Поскольку Иван Эйсмонт находится в санкционном списке ЕС, очевидно, что другие европейские медиакомпании должны приостановить любое сотрудничество", - утверждает Карлсбро в заявлении на своем официальном сайте.

Она ссылается на Фонд солидарности Белоруссии, согласно которому из БТРК были вынуждены уволиться или были уволены более 100 человек. Некоторые из них, в том числе бывший член белорусской делегации на конкурсе "Евровидение" Денис Соколов, находятся в тюрьме.

"Евровидение" - крупное музыкальное событие, объединяющее страны Европы. Государственной телекомпании, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, внесенного в санкционный список ЕС, там не место", - считает Карлсбру.

Теги
БелоруссияШвецияНидерландыКризис в Белоруссии
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