Начальник штаба ВВС США назвал ценным Договор по открытому небу

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун считает ценным международный Договор по открытому небу (ДОН), решение выйти из которого приняла предыдущая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом. Об этом американский военачальник сообщил в среду на интернет-брифинге для журналистов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
По его словам, "у Договора по открытому небу есть ценность - в возможности всех стран быть открытыми и транспарентными".
Тем не менее Браун отказался уточнять, вернутся ли Соединенные Штаты при новом президенте Джо Байдене в ДОН, а также раскрывать детали дебатов на этот счет в Вашингтоне. "Я, вероятно, должен предоставить возможность говорить о подходе к Договору по открытому небу [новой американской] администрации", - сказал генерал, входящий в Комитет начальников штабов Вооруженных сил США.
При этом из высказываний Брауна фактически следовало, что нынешнее американское правительство еще не просило его изложить свои соображения насчет того, как следует поступить в отношении ДОН. "Подожду указаний администрации, и когда она запросит мою оценку и мнение [относительно дальнейших шагов в отношении договора]", - заявил начштаба ВВС.
Как подтвердил в начале февраля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, администрация Байдена рассматривает возможность возвращения в договор. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года. В связи с этим Россия, как объявил 15 января МИД, запустила внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения. Однако власти России пояснили, что готовы пересмотреть позицию по ДОН, если аналогичным образом поступит администрация США.