Кандидатуру нового премьера Грузии назовут 19 февраля

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. Политический совет правящей партии "Грузинская мечта" в пятницу планирует определить кандидата на пост премьер-министра после отставки Георгия Гахарии с должности главы правительства. Об этом в четверг заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

"Что касается нового правительства, предположительно уже завтра соберется политсовет и будет назван кандидат в премьер-министры", - сказал Кобахидзе на брифинге, который транслировался на странице партии в Facebook.

Кобахидзе, комментируя отставку Гахарии, отметил, что тот был членом команды и "жаль, что он принял такое решение". Он подтвердил, что "Гахария имел отличную от других членов команды позицию" относительно вопроса задержания Мелии, однако, по словам Кобахидзе, "они не услышали аргументов, подкрепляющих его позицию".

Глава партии приветствовал решение МВД отложить задержание Мелии, однако призвал оппозиционера "подчиниться закону, в противном случае, власть обеспечит исполнение закона и его арест".

Как пояснил в четверг спикер парламента Арчил Талаквадзе, после отставки премьера и, следовательно, правительства, законодатели в двухнедельный срок должны по закону одобрить новый состав кабмина и его председателя. У правящей партии есть девять дней на то, чтобы представить парламенту кандидатов для утверждения.

Отставка премьера

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку, заявив о своем разногласии с правящей командой относительно попыток властей задержать главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. По словам Гахарии, это приводит к поляризации и может спровоцировать дестабилизацию ситуации в стране. После отставки премьера в МВД заявили о временной приостановке процедуры задержания Мелии.

Полиция Грузии в четверг предприняла попытку задержать Мелию, который третий день находится в офисе ЕНД, однако не смогла войти в здание, так как путь ей преградили однопартийцы Мелии. МВД исполняет решение суда, который в среду принял решение взять под стражу оппозиционера после того, как тот отказался выплачивать залог в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о попытке штурма здания парламента в 2019 году. Мелия считает дело политически мотивированным и не собирается исполнять решение суда. Уголовное дело против него было возбуждено в июне 2019 года. Мелию обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента.