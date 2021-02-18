На Украине внесли 11 музыкантов из "Хора Турецкого" в перечень угрожающих нацбезопасности

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности (СБУ) внесло 11 российских музыкантов из арт-группы "Хор Турецкого" в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщается в четверг на сайте министерства.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в четверг список пополнили музыканты из "Хора Турецкого" - Борис Горячев и Евгений Кульмис.

Ранее в этот перечень попали девять музыкантов коллектива: Михаил Турецкий, Игорь Зверев, Евгений Тулинов, Армен Григорян, Вячеслав Фреш, Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находятся 178 человек, в частности Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели, Василий Лановой и другие.