Британия, ФРГ, Франция, США выразили интерес обсуждать вместе с РФ ядерную программу Ирана

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Главы МИД стран "евротройки" - Франции, Германии и Великобритании - Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Доминик Рааб вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердили интерес к консультациям по ядерной программе Ирана с участием России и Китая. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств четырех стран, которые прошли в четверг в Париже. Госсекретарь США участвовал в дискуссиях по видеосвязи.

"Министры подтвердили сильную заинтересованность в продолжении своих консультаций и координации, в том числе с Китаем и Россией, по этому ключевому вопросу безопасности, признавая роль верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности как координатора совместной комиссии", - говорится в заявлении, которое было распространено британским МИД.

Ядерное оружие

Главы МИД стран "евротройки" и госсекретарь США также выразили стремление не допустить разработки Ираном ядерного оружия.

"Относительно Ирана "евротройка" и США выразили общий фундаментальный интерес в сфере безопасности в вопросе поддержания режима нераспространения [ядерного оружия] и гарантирования того, что Иран никогда не сможет разработать ядерное оружие. В этом контексте заключение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) было ключевым достижением многосторонней дипломатии. "Евротройка" приветствовала заявленное намерение Соединенных Штатов вернуться к дипломатии с Ираном, а также восстановление доверительного и глубокого диалога между "евротройкой" и США", - подчеркивается в сообщении, обнародованном МИД Великобритании.

Призыв к Ирану

Кроме того, "евротройка" и США выразили "приверженность общей цели возвращения Ирана к полному соблюдению им своих обязательств в рамках СВПД". "Госсекретарь Блинкен повторил слова президента США [Джо] Байдена о том, что, если Иран вернется к строгому исполнению обязательств в рамках СВПД, то Соединенные Штаты сделают то же самое. Вашингтон готов вступить в переговоры с Ираном по этому вопросу", - говорится в документе.

В связи с этим "евротройка" и Соединенные Штаты призвали Иран не делать никаких дополнительных шагов, особенно в том, что касается приостановки действия дополнительного протокола и любых ограничений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по верификации иранской активности.

"Евротройка" и Соединенные Штаты совместно заявляют об опасном характере решения ограничить доступ МАГАТЭ и призывают Иран проанализировать последствия подобного серьезного шага, особенно в это время вновь открывшейся дипломатической возможности. Они подтвердили свою полную поддержку профессиональной и беспристрастной роли МАГАТЭ и ее генерального директора, а также ее усилиям по осуществлению необходимых проверок и мониторинга выполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД", - сказано в коммюнике.

"Проблемы, создаваемые Китаем"

Главы МИД Великобритании, Германии, Франции и госсекретарь США будут совместно действовать для противодействия мировым проблемам, которые, по их мнению, представляет для мира Китай.

"Министры договорились тесно координировать свои действия для решения глобальных проблем, создаваемых Китаем, а также о необходимости сотрудничества по ряду вопросов, включая изменение климата", - говорится в заявлении, которое было опубликовано британским МИД.

О каких проблемах идет речь, в коммюнике не уточняется.

Главы внешнеполитических ведомств также "осудили военный переворот" в Мьянме. "Они призвали военных руководителей немедленно отменить чрезвычайное положение, восстановить власть демократически избранного правительства, воздержаться от насилия, освободить всех несправедливо задержанных и уважать права человека и верховенство права", - говорится в сообщении.

"Министры согласились с важностью дальнейшего укрепления НАТО и обеспечения того, чтобы альянс соответствовал сегодняшним стратегическим реалиям, основываясь на рекомендациях аналитической группы НАТО", - подчеркивается в коммюнике.

Переговоры в Париже

Консультации Ле Дриана, Мааса и Рааба состоялись во французской столице в четверг. Блинкен принял участие в дискуссиях по видеосвязи. Это уже вторая конференция в подобном формате после прихода к власти в США администрации Байдена.

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В свою очередь Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть Соединенные Штаты в сделку. Однако пока новая администрация США не спешит делать никаких практических шагов в этом направлении.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.​​​​​