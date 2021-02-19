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В США заявили о возможности отказаться от политики максимального давления на Иран

Как сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, США готовы были бы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата "пять плюс один" по приглашению Евросоюза

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы были бы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза. Об этом заявил в четверг ТАСС глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Соединенные Штаты приняли бы приглашение верховного представителя ЕС [по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] принять участие во встрече участников формата "пять плюс один" и Ирана для обсуждения дипломатического способа решения вопроса иранской ядерной программы", - подчеркнул он.

Как заявил в свою очередь агентству Reuters представитель американской администрации высокого ранга, Вашингтон считает, что в настоящий момент впервые за долгое время появилась возможность отказаться от политики максимального давления на Иран и вернуться к дипломатии.

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