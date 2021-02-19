Джонсон намерен призвать лидеров G7 сократить время разработки вакцин до 100 дней

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет лидеров государств Группы семи (G7) поддержать усилия по сокращению до 100 дней времени по разработке вакцин от новых заболеваний. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией британского премьера в преддверии запланированного на пятницу саммита G7.

Встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии состоится в онлайн-режиме в рамках британского председательства в "семерке" и станет первой с апреля 2020 года. Участие в ней также примут представители Евросоюза - глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Разработка вакцины против коронавируса примерно за 300 дней была огромным и беспрецедентным глобальным достижением. Еще больше сократив время на разработку новых вакцин против возникающих болезней, мы сможем предотвратить катастрофические последствия этого кризиса для здоровья, экономики и общества", - заметили в канцелярии премьера. В коммюнике подчеркивается, что амбициозная цель создания новых вакцин за 100 дней была предложена ранее в этом году Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям.

"При помощи международного сотрудничества в целях активизации исследований и разработок, модернизации медицинских испытаний и создания более инновационных производств вакцин и цепочек поставок мы можем спасти жизни во время будущих кризисов в области здравоохранения и предотвратить следующую пандемию", - уверены в Лондоне.

Не останавливаться на достигнутом

Глава британского правительства в связи с этим призвал своих коллег по "семерке" сделать выводы из нынешней пандемии и не останавливаться на достигнутом. "Возможно, больше, чем когда-либо, надежды возложены на ученых. За последний год, как и бесчисленное множество раз прежде, они справились с задачей. Разработка жизнеспособных вакцин против коронавируса открывает заманчивую перспективу возвращения к нормальной жизни, но мы не должны почивать на лаврах", - заявил Джонсон.

"Используя нашу коллективную изобретательность, мы можем гарантировать, что у нас есть вакцины, способы лечения и тесты для готовности бороться с будущими угрозами здоровью", - добавил он.

Поделиться вакцинами

Как отмечается в коммюнике, Джонсон подтвердил, что Великобритания поделится с другими странами большей частью вакцин от коронавируса, которые не будут использованы в королевстве. Всего британские власти заказали свыше 450 млн доз вакцин восьми производителей при населении в 67 млн человек. Правозащитные движения выступили с призывом к Великобритании и другим развитым странам, которые в общей сложности гарантировали для себя миллиарды доз вакцин, не складировать препараты, а поделиться ими с более бедными государствами.

Как отметили в канцелярии премьера, Великобритания намерена распределять вакцины через программу COVAX, действующую при Всемирной организации здравоохранения. Цель этого механизма - ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19, а также обеспечить их справедливое и сбалансированное распределение среди всех стран мира. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В рамках механизма к концу 2021 года планируется произвести и равномерно распределить по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Вклад Великобритании в эту программу составляет £548 млн ($760 млн).

На Даунинг-стрит ожидают, что на сегодняшней встрече лидеры Группы семи "подтвердят свою поддержку приоритетам Великобритании в области здравоохранения и обсудят более широкие усилия по решению мировых проблем и обеспечения последовательного, экологичного восстановления от коронавируса, а также ряд вопросов международной политики".

Начало встречи, которая пройдет в закрытом режиме, запланировано на 17:00 мск.