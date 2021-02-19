Защита Януковича обжалует решение о признании "майдана" ключевым моментом создания Украины

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Юристы украинского адвокатского объединения "Авер Лекс", которые представляют интересы экс-президента страны Виктора Януковича, обжалуют в местных судах и, возможно, в международном постановление Верховной рады, в котором события на "майдане" 2014 года названы ключевым моментом формирования Украины, а бывший глава государства - узурпатором. Основанием для апелляции защита считает антиконституционность решения украинского парламента, сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в объединении.

"Постановление Верховной рады о государственном перевороте 2014 года является антиконституционным и в ближайшее время будет обжаловано нами в украинских судах, а в случае необходимости - и в Европейском суде по правам человека", - сказал представитель объединения.

По мнению адвокатов, постановление Рады также идет вразрез с Конвенцией по правам человека. "Они (авторы постановления - прим. ТАСС) пишут о недопустимости узурпации власти одной из ветвей власти, при этом подменяют собой следствие и суд, прямо называя виновных и в расстрелах, и в потере территориальной целостности Украины. Осуждают противоправную деятельность "отдельных сотрудников правоохранительных органов", но полностью игнорируют умышленные убийства по меньшей мере 13 правоохранителей митингующими. Утверждают о мирных собраниях как действенном инструменте гражданского контроля, но стесняются признаться, что участников по-настоящему мирных собраний не нужно потом амнистировать по уголовным статьям за терроризм, покушение на жизни высших должностных лиц страны, разбой и грабежи", - указали в адвокатском объединении.

Юристы также напомнили, что представители украинской власти при этом умолчали об информации о возможной причастности лидеров "майдана" к поставкам оружия на центральную площадь Киева, о фактах стрельбы по силовикам, а также о возможном бездействии центральной власти при реагировании на ситуацию в Крыму в 2014 году. "В их мире также не существует по меньшей мере половины украинцев, которые не согласны с этим постановлением и продолжают называть события 2014 года государственным переворотом и главной причиной потери территориальной целостности Украины и общего развала государственности", - уточнил партнер объединения, адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Постановление Рады

Верховная рада 17 февраля приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине беспорядков в Киеве, итогом которых стал государственный переворот. В документе те события в центре столицы названы одним из ключевых моментов формирования украинского государства, а экс-президент Виктор Янукович обвинен в узурпации власти, подрыве национальных интересов при поддержке России и создании условий для потери части территории государства. В заявлении парламентарии настаивают на необходимости завершения расследования преступлений на "майдане" и наказании виновных. Отдельным пунктом осуждены действия силовиков. Кроме того, указана недопустимость ограничения свободы собраний со стороны государства, а также подчеркнута приверженность Украины европейским ценностям.

Постановление поддержали 295 депутатов. Среди них 200 членов фракции правящей партии "Слуга народа" из 216 присутствовавших в зале, причем только один из депутатов президентской партии - Максим Бужанский - проголосовал против и публично раскритиковал заявление. По его мнению, оно написано в контексте риторики экс-президента Петра Порошенко, "то есть точки зрения, которую не разделяет как минимум половина граждан". Против постановления проголосовали также 17 депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь".

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения МВД "Беркут".

Позднее Виктор Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. После госпереворота Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, дело о снайперах остается нераскрытым.