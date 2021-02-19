Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к обязанностям членов королевской семьи

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов британской королевской семьи. Как говорится в заявлении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом, они подтвердили это решение во время беседы принца со своей бабушкой - королевой Великобритании Елизаветой II.

В связи с этим герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут оставаться патронами целого ряда спортивных, военных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Эти роли будут перераспределены между другими представителями монаршей фамилии.

"Несмотря на то, что все мы опечалены этим решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи", - говорится в заявлении дворца.

Более года назад принц Гарри и его супруга в своем заявлении в Instagram проинформировали о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.