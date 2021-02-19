СБ Украины объяснила санкции против Медведчука делом о поставках угля из ЛНР

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу заявила, что располагает материалами о поставках угля с территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в РФ и Украину, что легло в основу решения о санкциях против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и других физлиц, среди которых есть и граждане РФ.

"Решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины", - цитируется заявление главы СБУ Ивана Баканова в Telegram-канале спецслужбы. По словам Баканова, "сегодня служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украине". "Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат - основу для подозрения представителей компании", - добавил он.

Также, как сообщается, СБУ рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в РФ, и дополнить санкционный перечень еще пятью компаниями.

В пятницу вечером СНБО Украины ввела санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых Виктор Медведчук, его жена, а также пять граждан России. Решение принято по статье о финансировании терроризма и предполагает арест всего имущества подпавших под санкции.