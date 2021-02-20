СМИ: президент Аргентины попросил главу Минздрава уволиться из-за скандала с вакцинацией

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсию подать в отставку после того, как стало известно, что от коронавируса привился вне очереди знакомый чиновника. Об этом сообщил в пятницу телеканал Todo Noticias.

Власти пока не комментировали возможную отставку министра.

Ранее аргентинский журналист Орасио Вербитски в эфире радиостанции El Destape рассказал, что смог вакцинироваться от коронавируса после того, как обратился за помощью к "своему старому другу Хинесу". По данным газеты Clarin, помимо журналиста без публичной огласки и вне рамок плана иммунизации населения привились несколько законодателей и чиновников.

29 декабря в Аргентине начали делать прививки от коронавируса медработникам российским препаратом "Спутник V". Помимо этого от коронавируса вакцинировались президент, вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер, Гонсалес Гарсия и главы ряда регионов. На этой неделе в столице и крупнейшем регионе страны - провинции Буэнос-Айрес - открылась запись для вакцинации для лиц старше 80 лет.