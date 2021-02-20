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Пандемия COVID-19

Pfizer удвоит число поставляемых для США доз вакцины до 10 млн в неделю

Компания готова предоставить американским властям к концу марта 120 млн доз препарата, а к концу мая - 200 млн

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTechразработала вакцину от коронавируса, рассчитывает удвоить число поставляемых для США доз до 10 млн в неделю. Об этом сообщил в пятницу председатель правления и генеральный директор компании Альберт Бурла.

"За следующие несколько недель мы рассчитываем повысить число доз, направляемых для США, с 5 млн доз в неделю, что является средним показателем до сих пор, до более чем в два раза большей цифры начиная с последующей пары недель", - сказал он, выступая совместно с президентом США Джо Байденом перед сотрудниками завода по производству вакцины компании Pfizer в штате Мичиган.

По его словам, компания готова предоставить американским властям к концу марта 120 млн доз вакцины, а к концу мая - 200 млн.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 27,95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 495 015 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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