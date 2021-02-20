NYT: предприниматель из США организовал отправку оружия и наемников в Ливию

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс оказывал поддержку командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в пятницу в газете The New York Times.

Журналисты издания отмечают, что получили подготовленный экспертами ООН доклад, который не был опубликован. С ним якобы ознакомили Совет Безопасности всемирной организации. Как следует из документа, Принс "предоставлял вооружения" Хафтару, нарушив оружейное эмбарго, говорится в докладе.

Принс основал Blackwater в 1997 году. С тех пор компания несколько раз меняла название. Свой бизнес Принс продал в 2010 году. Предприниматель является братом Бетси Девос, которая в администрации 45-го президента США Дональда Трампа занимала пост министра образования. Принс также входил в число сторонников Трампа и оказывал ему поддержку.

Как следует из материала, Принс направил в восточную часть Ливии в 2019 году группу "иностранных наемников". У них имелась боевая техника. Стоимость данной операции оценивается в $80 млн. Наемники якобы планировали "сформировать отряды, которые могли выслеживать и убивать выбранных ливийских военачальников".

Издание утверждает, что некий приближенный Принса пытался купить американские вертолеты в Иордании для последующей отправки в Ливию. Это ему не удалось. В материале приводится комментарий адвоката Принса. Он заверил, что его клиент не имеет никакого отношения к военным операциям в Ливии.

Издание подчеркивает, что указанный приближенный Принса звонил в Белый дом в июле 2019 года. По версии газеты, это может означать, что Принс пытался воспользоваться помощью Трампа в том, что касается ведения дел в Ливии.

Ситуация в стране

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи вместе с возглавляемым им же Президентским советом и Высшим государственным советом, а также восточный кабмин, поддерживаемый парламентом и ЛНА Хафтара.

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии Абдель Хамид Дбейба был избран главой правительства Ливии, Мухаммед аль-Манфи вместе с Мусой аль-Куни и Абдаллой аль-Ляфи вошли в Президентский совет. Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря, но до этого времени еще должен пройти референдум по проекту новой конституции.

11 февраля Хафтар выразил поддержку новым Президентскому совету и единому правительству Ливии.