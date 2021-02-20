Секретарь СНБО Украины анонсировал новые санкции в отношении депутатов

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет и в дальнейшем принимать санкции против депутатов Верховной рады. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

"Поверьте, продолжение следует. Дальше будут офшоры, дальше будет собственность, дальше будет все, что украли с 1991 года у украинского народа. Более того, я могу сказать, все эти депутаты, которые сегодня сидят, у которых состояние составляет 300 млн, люди добрые, где вы это все взяли? Вы же никогда не работали в бизнесе, вы постоянно работали на каких-то должностях, у вас состояния на миллиарды. Поверьте, в ближайшее время, на следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о введении санкций против главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Он добавил, что ближайшее заседание СНБО скоро состоится. "И там будут депутаты, там будут много тех людей, которые ни разу не работали нигде, имеют огромные состояния. Все будут возвращать, особенно, что касается украинских недр. Это будет вообще отдельная ситуация. Забрали все, что можно, ни одной копейки не платили в бюджет. <...> Закончим это время", - добавил секретарь СНБО.

В пятницу Данилов сообщил, что в отношении Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шести физических и 19 юридических лиц введены на три года санкции. Под них попадает все имущество, которое принадлежит Медведчуку. Решение принято по статье о финансировании терроризма, уточнил Данилов.