{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Армении задержали лидера оппозиционного движения "Вето"

Противники властей заявляют, что все задержания активистов связаны с запланированным митингом объединенной оппозиции, которая требует отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 20 февраля. /ТАСС/. Армянские полицейские в субботу задержали на одной из центральных улиц Еревана лидера оппозиционного движения "Вето" Нарека Маляна. Процесс задержания транслировал на своей странице в Facebook правозащитник Рубен Меликян.

В пятницу вечером Служба национальной безопасности (СНБ) задержала бывшего главу аппарата парламента Ару Сагателяна, экс-депутата Карена Бекаряна и двоих других граждан страны. Им инкриминируется создание фейкового акаунта в Facebook с жесткой критикой действий нынешних властей. Согласно заявлению СНБ, посредством аккаунта задержанные оппозиционеры нарушили нормы цензуры во время военного положения.

Противники властей заявляют, что все задержания активистов связаны с запланированным митингом объединенной оппозиции, которая требует отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Теги
Армения
Пандемия COVID-19
СМИ: депутаты предложили парламенту Кипра обсудить вопрос об импорте "Спутника V"
По данным газеты Phileleftheros, они сослались на поступление информации о том, что "страны - члены ЕС получили разрешение на получение российской вакцины"
Читать полностью