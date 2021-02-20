Оппозиция в Сомали требует снятия кандидатуры президента с выборов

ПРЕТОРИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Совет оппозиции, объединяющий 12 кандидатов в президенты Сомали от региональных властей и партий, заявил в субботу, что президент страны Мохамад Абдуллахи Мохамад, чьи полномочия истекли 8 февраля, не должен участвовать в предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian со ссылкой на заявление комитета.

"Ответственность за разгон в минувшую пятницу демонстрации в столице страны Могадишо с помощью огнестрельного оружия лежит на Мохамаде Абдуллахи Мохамаде, он не может больше участвовать в демократическом процессе и выставлять свою кандидатуру на пост президента", - говорится в документе. Сам Мохамад ранее объявил, что намерен добиваться переизбрания.

Среди демонстрантов, которые протестовали против сохранения президентом страны своих полномочий, находился ряд членов совета оппозиции. Так, находившийся в колонне и попавший под обстрел бывший премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре обвинил власти в попытке убийства. Somali Guardian со ссылкой на посольство США в Могадишо передал, что в столкновениях в пятницу погибли и получили ранения до 20 человек. Официальных данных о пострадавших пока не поступало.

Между тем, региональные лидеры отказались 19 февраля прибыть в столицу на предложенные президентом очередные консультации по поводу предстоящих выборов. Так, руководство штата Пунтленд заявило, что после пятничных событий в Могадишо не будет больше участвовать в переговорах в рамках предложенного формата. О желании пересмотреть свою позицию сообщило и руководство штата Джубаленд.

Совет оппозиции добивается создания национального переходного комитета, который должен провести в стране парламентские и президентские выборы. В его состав они предложили себя, а также глав обеих палат федерального парламента, представителей ряда государственных и общественных структур.

Парламентские выборы должны были состояться в Сомали в первой половине февраля, однако политические силы не смогли договориться по ряду связанных с голосованием вопросов, включая персональный состав избиркома. Президент Сомали избирается парламентом страны.