Президент Эстонии высказалась за ратификацию пограничного договора с Россией

ТАЛЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась за ратификацию пограничного договора с Россией, отметив при этом, что другая сторона должна быть также к этому готова.

"Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор, но и другая сторона должна быть к этому готова", - приводит слова главы государства в субботу газета Postimees.

Ранее на этой неделе глава МИД республики Эва-Мария Лийметс заявила, что власти Эстонии могут сделать первый шаг в вопросе ратификации пограничного договора с Россией и объявить о готовности начать этот процесс.

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД России и Эстонии, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.