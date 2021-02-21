СМИ: Индия и Китай обсудили дальнейший отвод войск на границе

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 февраля. /ТАСС/. Представители командования Индии и Китая завершили в ночь на воскресенье переговоры о дальнейшем взаимном отводе войск в пограничных районах. Об этом сообщила в воскресенье газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

По этой информации, переговоры, начавшиеся в минувшую субботу, прошли в пограничном пункте Молдо в секторе Чушул с китайской стороны линии фактического контроля, которая разделяет два государства. Встреча продолжалась 16 часов и завершилась в 02:00 воскресенья (23:30 субботы по московскому времени).

"Предложения, обсуждавшиеся в ходе переговоров по нормализации ситуации на границе, будут переданы обеими сторонами в вышестоящие инстанции. После этого будет завершено согласование следующих шагов по разъединению. Мы ожидаем, что разъединение в оставшихся точках противостояния будет происходить гладко, как это произошло в основной проблемной области [в районе озера Пангонг-Цо]", - сказал источник газеты, близкий к переговорам.

Встреча состоялась вскоре после того, как Индия и КНР завершили отвод войск от пограничного озера Пангонг-Цо, которое находилось в эпицентре затянувшегося пограничного спора.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх, в том числе в районе озера Пангонг-Цо, обострилась после того, как в начале мая минувшего года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, но в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждала, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат. После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях.