В МВД Грузии указали, что работают над вопросом ареста главы партии Саакашвили

ТБИЛИСИ, 21 февраля. /ТАСС/. МВД Грузии работает над вопросом ареста Ники Мелии - депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили. Об этом в воскресенье сообщил журналистам исполняющий обязанности министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури после выступления в парламенте в рамках выражения доверия новому правительству.

"Мы работаем над исполнением решения суда по делу о Нике Мелии. Мы не ограничены в сроках, поэтому нет разницы, исполним мы это решение сегодня, завтра, через месяц или три дня", - сказал Гомелаури.

Тбилисский городской суд 17 февраля санкционировал арест Мелии за неуплату залога в размере 40 тыс. лари ($12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Решение суда вызвало политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день правоохранители пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находится в офисе партии, однако сторонники "Единого национального движения" не впустили полицейских в здание.

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил "Единое национальное движение", было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 года суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге протеста против результатов парламентских выборов он демонстративно снял с себя браслет и выбросил его. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, который Мелия платить отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.