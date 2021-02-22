Парламент Грузии проголосует за новое правительство премьера Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 22 февраля. /ТАСС/. Парламент Грузии в понедельник планирует провести голосование по вопросу о доверии новому правительству, на должность премьер-министра которого выдвинут действующий министр обороны Ираклий Гарибашвили. Вопрос голосования внесен в повестку дня внеочередной пленарной сессии.

Гарибашвили, который уже руководил правительством Грузии в 2013-15 годах, внес минимальные изменения в состав своего второго кабмина. Должности сохранили все министры за исключением глав Минрегионразвития и Минобороны. На должность нового министра регионального развития и инфраструктуры Грузии парламенту предложена кандидатура Ираклия Карселадзе, который до этого был первым заместителем главы ведомства, а новым министром обороны станет Джуаншер Бурчуладзе. Он был заместителем главы оборонного ведомства.

Главные направления программы будущего правительства - интеграция в ЕС и НАТО, а также стремление к мирному урегулированию конфликтов. Профильные комитеты парламента уже одобрили кандидатов в министры. Оппозиция заявила, что не поддержит новый кабинет, однако в правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая представлена в парламенте 90 депутатами, уверены, что кабмин Гарибашвили будет утвержден без проблем, поскольку для выражения доверия необходимо согласие более 75 парламентариев.

Грузия осталась без правительства после того, как 18 февраля в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по поводу ареста депутата, главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Тбилисский городской суд 17 февраля санкционировавшего арест Мелии за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более 12 тыс. долларов) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. На следующий день правоохранители пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находится в офисе партии, однако сторонники "Единого национального движения" не впустили стражей порядка в здание. МВД пришлось на время отложить арест оппозиционера.