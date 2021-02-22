МАГАТЭ не будет иметь доступ к данным камер на ядерных объектах в Иране

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не будет после 23 февраля иметь доступ к камерам на ядерных объектах в Иране, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) по итогам переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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"Иран будет в течение трех месяцев регистрировать и хранить информацию с камер, - приводит текст заявления агентство Фарс. - В течение этого периода МАГАТЭ не будет иметь доступа к этим данным, и они останутся исключительно у Ирана".

В заявлении ОАЭИ отмечается, что, "если санкции [США] будут полностью отменены в течение 3 месяцев, Иран предоставит эту информацию МАГАТЭ". "В противном случае данные будут удалены навсегда", - уточняет ОАЭИ.

Гендиректор МАГАТЭ посетил Иран с визитом 20-21 февраля для обсуждения верификационной деятельности на его ядерных объектах в связи с предстоящим после 23 февраля вступлением в силу нового иранского закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. Эта законодательная мера предусматривает сокращение объема инспекций МАГАТЭ в ответ на невыполнение США условий ядерной сделки.

В ходе визита Гросси Тегеран и агентство достигли временного технического согласия о продолжении верификационной деятельности на ядерных объектах в Иране сроком до трех месяцев. При этом Тегеран продолжает сотрудничество с агентство по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и мониторинг будет осуществляться в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ.

Как объяснил гендиректор МАГАТЭ, новый иранский закон о приостановке применения дополнительного протокола с агентством и сокращении объема инспекций будет исполнен. "Это значит, что дополнительный протокол, к моему сожалению, будет приостановлен", - сказал Гросси и добавил, что это означает уменьшение объема доступа к ядерным объектам.

Однако число инспекторов МАГАТЭ в Иране не изменится. "Изменится тип деятельности и объем других вещей, но не это [число инспекторов]", - подчеркнул Гросси. По его словам, новая временная техническая договоренность не позволит проводить верификацию в прежнем объеме, но этот процесс будет происходить удовлетворительным образом.