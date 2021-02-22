В Триполи произошли вооруженные столкновения между ополченцами

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные столкновения произошли в воскресенье вечером в центре ливийской столицы Триполи. Как сообщил информационный портал Afrigatenews, боевики из Эз-Завии (западнее Триполи) при поддержке экстремистских элементов из Бенгази и Дерны (восток) взяли под контроль площадь Мучеников и открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Кроме того, была предпринята попытка штурма здания МВД.

По данным телеканала Sky News Arabia, поводом к стычкам между вооруженными формированиями послужило совершенное в воскресенье покушение на министра внутренних дел в Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Али Башага.

В конечном итоге военному спецназу удалось вытеснить ополченцев из центра города. Сообщается также, что сам министр покинул Триполи и уехал в Мисурату.

В воскресенье группа неизвестных лиц пыталась атаковать в столице кортеж машин, в одной из которых находился министр внутренних дел. Машинам сопровождения перекрыли путь несколько армейских машин. Охрана главы МВД арестовала двух человек, один из нападавших был убит. Ранение получил один из охранников министра, сам Башага в результате инцидента не пострадал. По предварительным данным, причиной инцидента был несогласованный выезд военных машин на перекресток, где в тот момент проезжал кортеж министра.