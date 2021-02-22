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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана: США не смогут присутствовать на переговорах по СВПД, пока не снимут санкции

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов принять участие в переговорах с Тегераном и другими участниками в формате "5+1" по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. США не имеют права присутствовать на переговорах участников соглашения по ядерной сделке до того, пока не отменят санкции в отношении Ирана. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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"В настоящий момент США не являются участниками ядерной сделки, чтобы принимать участие в заседаниях по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - сказал он. Дипломат добавил, что "пока США не снимут санкции [с Тегерана], они не могут присутствовать на переговорах по ядерной сделке".

18 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками в формате "5+1" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза. По данным Reuters, представитель ЕС высокого ранга ранее заявлял о том, что Брюссель готов провести встречу участников в таком формате.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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