Глава МИД Испании считает полезным обсудить в ЕС сферы для сотрудничества с Россией

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Испания считает важным обсудить в ЕС сферы для сотрудничества с Россией, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Брюсселем. Об этом заявила в понедельник глава МИД королевства Аранча Гонсалес Лая по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел сообщества.

По ее словам, "отношения между ЕС и Россией ухудшаются". "ЕС не может оставаться безучастным, мы будем реагировать [на ситуацию в РФ] единодушно, все вместе", - сказала Гонсалес Лая.

"Я думаю, что для нас также будет полезно обсудить пространство <...> для сотрудничества между ЕС и Россией, которое мы также должны продвигать, учитывая, что мы соседи, и нас также объединяют общие интересы, такие как борьба с изменением климата или соглашение с Ираном", - заключила глава МИД Испании.