Лидер оппозиции Уганды отозвал иск с требованием отменить итоги президентских выборов

ПРЕТОРИЯ, 22 февраля. /ТАСС/. Лидер оппозиции Уганды, музыкант и политик Роберт Киагуланьи Ссентаму, известный под именем Боби Вайн, отозвал в понедельник из Верховного суда иск с требованием отменить результаты состоявшихся 14 января в стране президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Йовери Кагута Мусевени. Об этом сообщил угандийский новостной портал ChimpReports.

"Мы приняли решение выйти из судебного процесса и отозвать свой иск", - заявил Вайн на состоявшейся в столице Уганды городе Кампала пресс-конференции. При этом он обвинил судей в "пристрастности и в усилиях по развалу дела".

Боби Вайн, который был одним из 11 кандидатов на президентских выборах, подал 1 февраля иск с требованием пересмотреть их итоги по причине массовых, по словам оппозиционера, нарушений на избирательных участках во время голосования. В ходе предварительных слушаний Верховный суд отметил, что Вайн не представил никаких конкретных доказательств в поддержку своих обвинений. После этого истец обратился с просьбой изменить ряд формулировок в своем первоначальном иске, однако получил отказ. Портал отмечает, что именно последний факт стал причиной нынешнего отзыва Вайном своего иска.

Избирательная комиссия Уганды 16 января объявила, что победу на президентских выборах одержал действующий глава государства Йовери Кагута Мусевени, получив поддержку 5,8 млн избирателей (58,64% поданных голосов). Боби Вайн оказался на второй позиции, за него проголосовали 3,47 млн избирателей (34,83%).