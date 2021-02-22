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Лукашенко надеется, что белорусская вакцина от коронавируса появится в стране к осени

Президент отметил, что в Белоруссии "резко начала снижаться заболеваемость" в связи с инфекцией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о снижении заболеваемости ковидом в Белоруссии и выразил надежду, что вакцина собственной разработки появится в стране к осени. Об этом он сказал на встрече в понедельник с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Вот эта тема коронавируса и ваше достижение - я всегда говорю и наше немножко тоже там есть с советских времен. Производство вакцин - у вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке, - отметил Лукашенко . Мы тоже идем этим путем. Мы к осени получим свою вакцину, и специалисты у нас есть".

Он отметил, что в Белоруссии "резко начала снижаться заболеваемость" в связи с коронавирусной инфекцией.

Теги
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