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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране заявили, что соглашение с МАГАТЭ нарушает принятый Меджлисом закон

Глава комитета по вопросам национальной безопасности парламента страны Моджтаба Зоннур отметил, что "правительство Ирана высказывалось против этого закона", но "оно не сделало ничего", когда пришло время начать действовать

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. Заключенное в воскресенье соглашение между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) противоречит принятому ранее Меджлисом (парламентом) страны закону о ядерной сделке. Об этом заявил во вторник глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса Моджтаба Зоннур.

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"Соглашение между МАГАТЭ и ОАЭИ является явным нарушением закона и противоречит духу проекта, принятого Меджлисом", - цитирует его агентство IRNA. По словам Зоннура, "правительство Ирана высказывалось против этого закона и теперь, когда пришло время [начать действовать], оно не сделало ничего".

23 февраля правительство Ирана в рамках утвержденного в начале декабря закона прекращает сотрудничество с МАГАТЭ по дополнительному протоколу. Инициатива предполагает сокращение числа инспекций на иранский ядерных объектах и продолжение мониторинга только в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ.

22 февраля в Тегеране генеральный директор МАГАТЭ Рафаэл Гросси провел переговоры с ОАЭИ, в ходе которых стороны договорились о продолжении ограниченной верификационной деятельности на ядерных объектах в Иране сроком до трех месяцев. При этом иранская сторона заявила, что МАГАТЭ не будет после 23 февраля иметь доступ к камерам на ядерных объектах в Иране, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон к этому времени не вернется к ядерной сделке, то вся информация с камер будет стерта.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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