В Иране заявили, что соглашение с МАГАТЭ нарушает принятый Меджлисом закон

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. Заключенное в воскресенье соглашение между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) противоречит принятому ранее Меджлисом (парламентом) страны закону о ядерной сделке. Об этом заявил во вторник глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса Моджтаба Зоннур.

"Соглашение между МАГАТЭ и ОАЭИ является явным нарушением закона и противоречит духу проекта, принятого Меджлисом", - цитирует его агентство IRNA. По словам Зоннура, "правительство Ирана высказывалось против этого закона и теперь, когда пришло время [начать действовать], оно не сделало ничего".

23 февраля правительство Ирана в рамках утвержденного в начале декабря закона прекращает сотрудничество с МАГАТЭ по дополнительному протоколу. Инициатива предполагает сокращение числа инспекций на иранский ядерных объектах и продолжение мониторинга только в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ.

22 февраля в Тегеране генеральный директор МАГАТЭ Рафаэл Гросси провел переговоры с ОАЭИ, в ходе которых стороны договорились о продолжении ограниченной верификационной деятельности на ядерных объектах в Иране сроком до трех месяцев. При этом иранская сторона заявила, что МАГАТЭ не будет после 23 февраля иметь доступ к камерам на ядерных объектах в Иране, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон к этому времени не вернется к ядерной сделке, то вся информация с камер будет стерта.