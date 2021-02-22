В Италии до конца марта продлили запрет на передвижение между регионами

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Запрет на передвижение между итальянскими регионами в связи с эпидемией COVID-19 продлен еще на месяц - до конца марта. Такое решение было принято в понедельник на заседании правительства, сообщает его пресс-служба.

"До 27 марта 2021 года продлевается запрет на передвижение между областями и автономными провинциями, за исключением случаев, продиктованных острой необходимостью рабочего характера или состоянием здоровья", - говорится в постановлении. В остальном сохраняются предыдущие правила: передвигаться можно по территории области проживания, если она входит в "желтую" зону (с умеренными эпидемиологическими рисками), в "красной" зоне запрещается покидать постоянное место жительства, за исключением ряда случаев. Ранее срок запрета на передвижение истекал 25 февраля.

Специалисты, обеспокоенные распространением британского штамма коронавируса, призывают к ужесточению ограничительных мер. Однако, по имеющимся на данный момент сведениям, новое правительство во главе с Марио Драги не намерено вводить значительные карантинные ужесточения и будет сообщать заранее в случае решения прибегнуть к ним. Итальянский сектор горнолыжного туризма был возмущен и понес огромные потери, когда решение об открытии курортов в "желтых" зонах (к которым на тот момент относилось большинство регионов) было отменено менее чем за 24 часа до предполагавшегося начала работы в середине февраля.

Число инфицированных с начала эпидемии в Италии превысило 2,8 млн, из которых умерли более 95 тыс.