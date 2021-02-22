В США заявили, что там борьба с пандемией проходит хуже, чем в других странах

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Борьба с распространением нового коронавируса в США проходит хуже, чем в большинстве других стран. С такой оценкой выступил в понедельник в эфире телеканала СNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Ведущий попросил главного американского инфекциониста оценить усилия властей по борьбе с распространением коронавируса и устранением последствий пандемии. "Оглядываясь назад, я уверен, что мы проявили себя хуже, чем большинство других стран, являясь при этом развитым, богатым государством", - указал Фаучи. "Очень непросто пытаться проводить разбор того, как развивались события, - признался он. - Плохо было тогда, плохо и сейчас".

По его словам, одной из основных проблем в этом контексте стал разобщенный подход властей разных штатов в ситуации, когда необходимо было "выработать общую стратегию" борьбы с распространением вируса. Кроме того, Фаучи отметил недооценку населением на ранних этапах пандемии тяжести ее возможных последствий.

Пресс-служба Белого дома ранее сообщила, что президент США Джо Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис в понедельник вечером почтят жертв коронавируса минутой молчания. Они зажгут свечи, глава государства также выступит с речью.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 498,9 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.