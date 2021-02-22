На Украине предлагают провести "десоветизацию" законодательства

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что внес в парламент законопроект, который предполагает отмену более тысячи законодательных актов, которые не применяются на практике. Об этом он заявил в понедельник во время презентации мониторингового отчета.

"Мы внесли законопроект моего авторства, который называется "О десоветизации законодательства". В чем его суть? Мы выводим из правового поля более тысячи законодательных актов, которые не применяются, а также будем просить кабинет министров провести аналогичную работу на своем уровне", - цитирует его информагентство "Укринформ".

По подсчетам Стефанчука, в целом на Украине более 7 тыс. подзаконных актов "висят в законодательном поле без применения". Вице-спикер также выступил за создание единых правил принятия нормативно-правовых актов, которые предполагают, что перед их разработкой должны проходить "публичные консультации и правовой мониторинг".

С мая 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о советском прошлом. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, что напоминает о вековых связях с Россией. В 2015 году Горсовет Киева переименовал улицу Панфиловцев, где расположен консульский отдел посольства РФ, в улицу Добровольческих батальонов. Через год Московская площадь получила название Демеевской, а проспект Воссоединения - проспекта Соборности, Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры, а проспект, названный в честь генерала Николая Ватутина, который командовал операцией по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков, получил имя главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича.

Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации. С конца 2014 года только в Киеве переименовано около 200 улиц, площадей, бульваров, переулков и проспектов.