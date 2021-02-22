Макрон приветствовал сотрудничество Sanofi и Johnson & Johnson в производстве вакцин

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что сотрудничество французской компании Sanofi и американской Johnson & Johnson поможет удовлетворить европейский и глобальный спрос на вакцины от коронавируса. Соответствующее сообщение он опубликовал в понедельник в Twitter.

"Мы все вместе должны ускорить производство вакцин с помощью промышленного партнерства, - отметил французский лидер. - Продолжая разработку собственной вакцины, Sanofi будет осуществлять несколько этапов производства вакцины Johnson & Johnson с целью удовлетворения европейского и глобального спроса на вакцины".

Ранее Sanofi заявила, что "заключила соглашение с двумя фармацевтическими компаниями Janssen, входящими в Johnson & Johnson, в соответствии с которым компания будет помогать производить вакцину Janssen от коронавируса". В частности французская компания обеспечит американскому партнеру доступ к своей инфраструктуре на предприятии в Марси-л`Этуаль.

Свою собственную вакцину Sanofi рассчитывает представить не раньше осени 2021 года.