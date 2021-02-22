США намерены тесно работать с партнерами над денуклеаризацией КНДР

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американская администрация намерена тесно сотрудничать с зарубежными союзниками и партнерами ради ликвидации ядерных вооружений КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник по аудиосвязи перед участниками Конференции по разоружению в Женеве.

"Соединенные Штаты также по-прежнему концентрируют внимание на денуклеаризации Северной Кореи и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы заняться незаконным оружием массового уничтожения и баллистической ракетной программой Пхеньяна", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее новое правительство США сигнализировало, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом сообщил в январе, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.