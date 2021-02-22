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Пандемия COVID-19
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Великобритания откроет международное сообщение для туристов не ранее 17 мая

В настоящий момент британцам запрещены все поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. Об этом говорится в представленном правительством страны в понедельник плане поэтапной отмены ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

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В документе указано, что рабочая группа при правительстве к 12 апреля "представит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и вариантами [коронавируса], вызывающими озабоченность". "После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая", - отмечается в тексте плана.

В настоящий момент британцам запрещены все поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых, например, по работе. Соответственно, в страну нельзя въехать иностранным туристам - лишь обладателям вида на жительство или долгосрочных виз. Лица, прибывающие из 33 государств, в том числе Португалии, ОАЭ, всех стран Южной Америки, ЮАР и соседних с нею стран, обязаны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
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