Оппозиция завершила акцию протеста в центре Еревана

ЕРЕВАН, 22 февраля. /ТАСС/. Оппозиционное Движение за спасение родины в понедельник вечером завершило акцию протеста на площади Франции в центре Еревана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Му сегодня завершаем нашу акцию. У нас есть сведения, что [премьер-министр] Никол Пашинян завтра в 11:30 [10:30 мск] прибудет в 3-й корпус правительственного здания. Мы должны заблокировать входы и не пустить его. Вечером мы начнем митинг", - заявил представитель движения Ишхан Сагателян.

В понедельник в акции протеста с требованием отставки Пашиняна участвовали несколько тысяч человек. Сторонники оппозиции устроили шествие по улицам Еревана, скандируя антиправительственные лозунги. Хотя полиция сконцентрировала большие силы для обеспечения общественного порядка, задержаний не было.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и. о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.