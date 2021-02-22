Духовный лидер Ирана заявил, что создание ядерного оружия запрещено с позиции ислама

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. Разработка ядерного оружия запрещена с точки зрения ислама, заявил в понедельник духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

"Ислам запрещает разработку ядерного оружия", - сказал он. При этом политик добавил, что "Тегеран не откажется от своей рациональной позиции по атомной теме". "В соответствии с интересами страны мы можем пойти дальше и дойти при обогащении урана до 60%", - отметил он.

2 декабря 2020 года Совет стражей Конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Закон обязал правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Также власти страны должны в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг IR-2m на ядерных объектах в Натанзе и Фордо. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.

В начале 2000-х годов была обнародована фетва духовного лидера Ирана о том, что производство ядерного оружия противоречит исламу. Иранские политики неоднократно заявляли, что это указание является доказательством исключительно мирного характера атомной программы Тегерана.