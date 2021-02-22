Spiegel: работники германских министерств могут получить вакцину AstraZeneca

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Минздрав Германии рассматривает возможность вакцинации сотрудников федеральных министерств вакциной AstraZeneca. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, министерство направило в Вооруженные силы Германии послание с вопросом, возможна ли в марте оперативная вакцинация "тысяч чиновников", работа которых важна для функционирования государства. Точной статистики в статье не приводится, известно лишь, что в германских министерствах работают около 18 тыс. человек.

Вооруженные силы в минувшем году получили мандат на оказание гражданской поддержки по борьбе с пандемией. В данном случае речь идет о возведении в Бонне и Берлине двух временных прививочных центров для вакцинации представителей властей, а также о логистической и организационной поддержке.

До недавних пор вакцинация в ФРГ велась при помощи двух препаратов: BioNTech - Pfizer и Moderna. Приоритет был у граждан старше 80 лет и работников домов престарелых.

Вакцина AstraZeneca также получила допуск в ЕС, но, в соответствии с решением германского регулятора, не предназначена для граждан старше 65, поскольку якобы не вызывает у этой возрастной группы желаемого иммунного ответа. Властям пришлось вносить дополнения в очередность вакцинации, и теперь, в теории, прививать можно другие группы населения, к примеру представителей властей, учителей, полицейских.

Сейчас большинство представителей приоритетной группы получили вакцины. Всего речь идет о 3,3 млн человек.