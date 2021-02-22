Встреча Путина и Лукашенко в Сочи завершилась

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась в Сочи после более шести часов общения. Кадры прощания двух лидеров показал телеканал "Россия-24".

Переговоры глав двух государств начались в Сочи около 15:00 мск в понедельник. Путин и Лукашенко затем вместе покатались на горных лыжах и снегоходах на Красной поляне, после чего продолжили встречу в формате рабочего обеда. Общение двух лидеров продолжилось до самого вечера.

В эфире телеканала "Россия-24" были показаны кадры, как Путин провожает Лукашенко до машины после окончания переговоров. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло обнялись.