Трамп назвал "охотой на ведьм" решение по его налоговым декларациям

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" решение Верховного суда не препятствовать передаче его налоговых деклараций прокурору.

"Это расследование - продолжение величайшей политической охоты на ведьм в нашей стране", - говорится в заявлении Трампа, распространенном в понедельник его офисом. По мнению экс-президента, его политические оппоненты пытаются получить доступ ко всей информации о его финансовых операциях, надеясь найти какие-то инкриминирующие факты, но при этом сами не знают, что именно ищут. "Верховный суд никогда не должен был позволять этого, но он это сделал", - продолжил он. Трамп полагает, что подобная практика преследования политических оппонентов с использованием судебных инструментов наносит урон демократии в Соединенных Штатах.

"Я продолжу бороться так же, как делал это последние пять лет", - подчеркнул бывший глава Белого дома, говоря о своих дальнейших планах в связи с расследованием.

В понедельник Верховный суд США отклонил ходатайство Трампа, который пытался не допустить передачи своих налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу. Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.

Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.