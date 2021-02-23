В Киеве назвали смешными угрозы об обострении в Донбассе из-за санкций против Медведчука

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия назвал смешными угрозы о возможном ухудшении ситуации в Донбассе из-за введения санкций в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, ряда других лиц, среди которых пять граждан России, а также 19 компаний по делу о финансировании терроризма.

"Угрозы об ухудшении ситуации в Донбассе в связи с санкциями к агентам российского влияния - смешные", - сказал он в понедельник в эфире телеканала ICTV, выразив уверенность, что этот шаг "ничем не грозит". "Все военные поддерживают решение СНБО (Совета нацбезопасности и обороны) Украины. Все войска приведены в режим полной боеготовности, им дан приказ реагировать на любую агрессию", - отметил Арахамия.

Решение СНБО о санкциях президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие на прошлой неделе. Под санкции подпали также жена Медведчука Оксана Марченко, гражданская супруга депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который уже находится под санкциями, Наталья Лавренюк, а также граждане России Константин Вацковский, Валерий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Для этих лиц на три года ограничено право пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, проводить торговые операции, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств, запрещено выводить капиталы за пределы Украины.

Согласно еще одному дополнению к указу, на три года введены санкции в отношении 19 компаний, среди которых Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет", зарегистрированные в РФ акционерные общества "НЗНП Менеджмент", "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Фармацевт плюс", общества с ограниченной ответственностью "Дон Експорт", "ИСС-Софт", "ИндаСофт", "Роузвуд Шиппинг", Торговый дом "Донские Угли", "БИОТЭК", "Гемодженикс", "Медоборудование", "Тосол-Синтез трейдинг".