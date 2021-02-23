Конгрессмен-республиканец призвал Байдена бойкотировать Олимпиаду 2022 года в Пекине

ТАСС, 23 февраля. Член Палаты представителей Джон Кэтко (от штата Нью-Йорк) призвал президента США Джо Байдена бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за действий властей КНР в отношении уйгуров. Соответствующее письмо было в понедельник направлено главе Белого дома.

"Действия, которые предпринимает Коммунистическая партия Китая, противоречат ценностям как США, так и их союзников по всему миру. Участие в Олимпийских играх, проводимых в стране, которая открыто осуществляет геноцид, не только подрывает эти общие ценности, но и бросает тень на обещания, данные всем тем, кто стремится к свободному и справедливому обществу", - утверждается в послании.

Кэтко призвал администрацию Байдена принять меры для того, чтобы совместно с союзниками США добиться переноса Игр из Китая "в страну, которая действительно живет в соответствии с ценностями Олимпийской хартии". Копии письма были направлены в Международный олимпийский комитет (МОК), а также помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, госсекретарю Энтони Блинкену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

16 января оппозиционная Консервативная партия Канады потребовала от правящей Либеральной партии оказать давление на МОК с целью переноса из Пекина Игр, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года, в связи с якобы имеющим место геноцидом уйгуров, а также из-за задержания китайскими властями канадских граждан.

В январе занимавший в то время пост госсекретаря США Майкл Помпео заявил, что вашингтонская администрация характеризует действия Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как "геноцид" и "преступления против человечности".