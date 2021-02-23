В Грузии полиция прибыла к офису "Единого национального движения" для ареста Ники Мелии

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии прибыли к офису "Единого национального движения" для ареста депутата, лидера этой оппозиционной партии Ники Мелии, задержание которого на прошлой неделе санкционировал суд по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

"Обществу известно решение судьи Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили от 17 февраля о применении меры в виде заключения под стражу в отношении Никанора (Ники) Мелии, исполнение которого поручено МВД. Сотрудники МВД призывают собравшихся граждан не мешать процессу", - указывается в тексте.

Мелия на данный момент вместе со своими сторонниками и другими лидерами оппозиции находится в офисе. Он говорит, что не собирается сдаваться полиции. Активисты забаррикадировали двери и окна кабинета, в котором находится политик. Между тем, полицейские дали "разумный срок", чтобы Мелия сам сдался полиции. Офис полностью окружен полицией, перекрыты улицы, ведущие к зданию партии.

Тбилисский городской суд 17 февраля санкционировал арест Мелии за неуплату залога в размере 40 тыс. лари ($12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Решение суда вызвало политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день правоохранители впервые пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находится в офисе партии, однако сторонники "Единого национального движения" не впустили стражей порядка в здание.

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил "Единое национальное движение", было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 года суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге протеста против результатов парламентских выборов он демонстративно снял с себя браслет и выбросил его. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, который Мелия платить отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.