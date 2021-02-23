Глава МИД Мексики поблагодарил Россию за начало поставок вакцины "Спутник V"

МЕХИКО, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в понедельник вечером поблагодарил президента РФ Владимира Путина за начало поставок в латиноамериканскую страну вакцины от коронавируса "Спутник V". Первая партия разработанного в РФ препарата прибыла в Мехико ранее в тот же день.

"Спасибо президенту Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, послу [РФ в Мексике] Виктору Коронелли за то, что они помогли сделать возможным прибытие вакцин "Спутник V" в нашу страну, - говорится в записи, размещенной в Twitter Эбрарда. - Дружба Мексики и России становится крепче". В качестве иллюстрации к записи глава МИД выбрал фото, на котором он вместе с Коронелли стоит на фоне самолета, доставившего в Мехико российскую вакцину.

"Спутник V" на первом этапе будут применять в Мексике для вакцинации пожилых людей. Прививочная кампания с использованием российской вакцины начнется в столичных округах Истакалько, Тлауак и Сочимилько 24 февраля.

С конца февраля 2020 года коронавирусом в Мексике заразились, согласно примерным оценкам Минздрава, почти 2,24 млн человек. Умерли 180 536 инфицированных пациентов, выздоровели свыше 1,6 млн заболевших. Темпы распространения инфекции в стране устойчиво снижаются с конца января.

Власти Мексики с декабря 2020 года использовали свыше 1,73 млн доз вакцины от коронавируса для защиты медиков и пожилого населения. Обе дозы препарата производства компании Pfizer к настоящему времени получили 456,2 тыс. сотрудников сферы здравоохранения.