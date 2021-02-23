Китай осудил заявление Канады по Синьцзяну и сделал ей строгое представление

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Китай осудил признание нижней палатой парламента Канады геноцидом ситуацию с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в КНР и сделал строгое представление канадской стороне. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Это унижает и очерняет Китай, противоречит принципам международного права и ключевым нормам международных отношений", - сказал он. "Мы осуждаем и отвергаем это. Мы сделали строгое представление канадской стороне", - указал дипломат.

В понедельник нижняя палата канадского парламента - Палата общин - признала геноцидом ситуацию с уйгурами в СУАР в Китае. Принимавший участие в голосовании министр иностранных дел Канады Марк Гарно, являющийся депутатом от правящей Либеральной партии, заявил, что "[все депутаты] кабинета министров воздерживаются от голосования".

Теперь члены парламента надеются, что вслед за ними и правительство Канады признает ситуацию с уйгурами геноцидом. Кроме того, парламентарии проголосовали за то, чтобы Оттава оказала давление на Международный олимпийский комитет с целью переноса Олимпиады 2022 года из Пекина.

Ранее канадские власти неоднократно заявляли о том, что, по их мнению, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая нарушаются права уйгуров. 19 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который также является лидером правящей Либеральной партии и депутатом парламента, заявил, что в ходе виртуального саммита стран Группы семи (G7) было принято решение о координации действий по реагированию на ситуацию с положением уйгурского населения в Китае.

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

В январе экс-госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США характеризуют действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как "геноцид" и "преступления против человечности".