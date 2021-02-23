Суд на Украине приговорил к семи годам лишения свободы националиста Сергея Стерненко

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Приморский суд Одессы признал бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Такое решения во вторник на заседании, трансляция которого шла на канале инстанции в YouTube, огласил судья по делу Виктор Попревич.

По словам судьи, подсудимый признан виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении оружия. Сам Стерненко не согласился с приговором, а его сторонники после его оглашения озвучили угрозы в адрес стороны обвинения. После заседания суда произошли столкновения радикалов с полицией.

Защита уже заявила о намерении подать апелляцию.

Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. За освобождение они требовали 300 тыс. гривен (около $10,7 тыс.). По этому заявлению было открыто уголовное дело, но оно не расследовалось вплоть до 2019 года.

Ранее Стерненко уже было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивана Кузнецова, от чего тот позже умер. Защита Стерненко квалифицирует случившееся как самооборону. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.