В Тбилиси начался митинг в поддержку арестованного главы оппозиционной партии

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников оппозиции собрались у Дома правительства в Тбилиси, чтобы опротестовать арест депутата Ники Мелии - председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я помню последнее заявление Ники. Он сказал, что в этой стране нет верховенства закона, правосудия, учреждений, парламента. В этой стране нет ни одного учреждения, которое бы защитило наши права", - сказала член ЕНД, бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

Ситуация на акции протеста спокойная. К Дому правительства стянуты дополнительные наряды полиции, а также сотрудники Департамента по особым заданиям МВД. Демонстранты говорят, что не смирятся с арестом Мелии, а их протест станет постоянным. Они также просят международное сообщество поддержать их.

По словам корреспондента ТАСС, участники акции протеста разбили две палатки у здания парламента. "Это наше право. Мы имеем право разбивать палатки. Вскоре число этих палаток увеличится. Я хочу обратиться к недоразвитым представителям "Грузинской мечты" (правящая партия - прим. ТАСС) и сотрудникам МВД, пусть перестанут бороться с ветряными мельницами", - сказал журналистам экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Об аресте Мелии

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла по решению Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и призвала сторонников выйти на митинг. Арест оппозиционера осудило посольство США в Грузии.

Решение суда об аресте Мелии вызвало политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находился в офисе партии, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.