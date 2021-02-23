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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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"Евротройка" осудила решение Ирана прекратить выполнять дополнительный протокол по СВПД

АЭС "Бушер" AP Photo/Mehr News Agency, Majid Asgaripour
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АЭС "Бушер"
© AP Photo/Mehr News Agency, Majid Asgaripour

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Решение властей Ирана прекратить выполнять дополнительный протокол в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является еще одним нарушением со стороны Тегерана взятых на себя обязательств. Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции и ФРГ, обнародованном во вторник британским внешнеполитическим ведомством.

"Мы глубоко сожалеем, что Иран с сегодняшнего дня начал приостановку действия дополнительного протокола и транспарентных мер в рамках СВПД. Шаги, предпринятые Ираном, являются еще одним нарушением взятых на себя обязательств, которое значительно сокращает возможности МАГАТЭ [Международного агентства по атомной энергии] по надзору за соблюдением гарантий", - отмечается в сообщении.

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ИранГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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