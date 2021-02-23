Оппозиция разблокировала здание полиции Армении

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Участники оппозиционного шествия, которые блокировали во вторник здание полиции Армении с требованием встречи с главой ведомства Ваге Казаряном, покинули его и в настоящий момент продолжают движение к зданию Службы национальной безопасности (СНБ) республики. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, глава полиции так и не вышел к демонстрантам.

"У вас был шанс выйти и обещать народу, что больше не переступите красную черту, однако вы его упустили. Полиция не должна посметь еще раз применить силу в отношении народа", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

В настоящий момент шествие оппозиции продолжается, полиция несет усиленную службу.

Во вторник утром полицейские задержали примерно 60 оппозиционеров, которые попытались заблокировать третий блок правительственного здания, где находился премьер-министр Никол Пашинян. Во время задержания несколько оппозиционеров получили легкие повреждения.

В Армении с 10 ноября 2020 года не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.