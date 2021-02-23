Украинский регулятор требует от суда лишить лицензии телеканал "112 Украина"

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал в суд иски с требованием аннулировать лицензию на вещание телеканала "112 Украина", против которого были введены санкции указом украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил во вторник на своем сайте Окружной административный суд города Киева (ОАСК), куда украинский регулятор подал иски.

"В Окружной административный суд города Киева поступили иски от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии на вещание для телерадиокомпании "112-ТВ", логотип "112 Украина", - говорится в сообщении.

Нацсовет обосновывает свои иски тем, что телеканал не подал в полном объеме документы, которые регулятор запросил предоставить для проведения проверки в определенный им срок. По мнению Нацсовета, такие действия телеканала являются отказом от проведения проверки, что по закону является основанием для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание, отмечает суд.

"Сейчас в суд поступило три иска, в которых, в частности, говорится о назначении в разный период соответствующих проверок, - говорится в сообщении суда. - ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административным искам".

Ранее стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины, выполняющий роль регулятора в сфере СМИ, принял решение обратиться в суд с просьбой лишить лицензий на вещание телеканалы "112 Украина", ZIK и "NewsOne, в отношении которых ранее были введены санкции. Об этом 12 февраля сообщили эти три телеканала.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание. После этого радикалы начали требовать закрыть еще два телеканала - "Наш" и "Интер" - и периодически блокируют офисы этих каналов.